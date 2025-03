Un estudi de l’IRTA conclou que la proposta de la CHE de reduir la dotació del canal d’Urgell un 15% és “arriscada”

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Un estudi de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) conclou que la proposta de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) de reduir la dotació d’aigua del canal d’Urgell un 15% és “arriscada” per garantir la continuïtat d’alguns cultius. Així ho ha explicat aquest divendres el director general de l’IRTA, Josep Usall, qui ha apuntat que “fins que no arribi la modernització, la viabilitat d’alguns conreus podria estar en perill”. D’altra banda, la recerca també determina que per garantir la viabilitat de la infraestructura es necessita una dotació mínima de 9.000 metres cúbics d’aigua per hectàrea, una quantitat que, si no es modernitza el canal, podria augmentar entre un 10 i un 12% l’any 2040 pel canvi climàtic.

Representants de l’IRTA s’han reunit aquest divendres al matí amb agents de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell (CGRCU) per fer entrega de l’estudi, que se centra en els requeriments hídrics de la infraestructura. En aquest sentit, el document aporta dades científiques i criteris tècnics per donar resposta a la revisió de dotacions de reg plantejada per la CHE.

Així, la recerca ha demostrat que els pagesos no podran produir de manera eficient si es redueix la dotació d’aigua a una infraestructura que no està modernitzada. Per això, el president dels regants, Amadeu Ros, ha explicat que la investigació es presentarà com a al·legació a la proposta de la CHE. “Quan comencem a modernitzar no gastarem tanta aigua. Demanem que la reducció s’apliqui aleshores, no ara”, ha sentenciat.

9.000 metres cúbics d’aigua

El document, que ha previst més de 3.000 escenaris amb diferents tipus de conreu, sòls, microclimes i nivells de precipitació, també ha constatat que actualment són necessaris 9.000 metres cúbics d’aigua per hectàrea perquè la infraestructura sigui viable.

Tot i que a llarg termini la necessitat d’aigua augmentarà al voltant d’un 10 o 12% per l'increment de les temperatures pel canvi climàtic, Usall ha destacat que aquest augment es compensarà amb la modernització del canal. “La modernització representa un estalvi. Serem més eficients i continuarem necessitant les dotacions actuals”, ha explicat.