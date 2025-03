La Paeria de Cervera culminarà la reforma del Museu enguany

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

La Paeria de Cervera té previst culminar la remodelació de la planta baixa del Museu Comarcal de Cervera aquest 2025. L’administració va dividir l’actuació en dos fases. Al setembre, després de set mesos d’obres, es va inaugurar la nova recepció. Ara està prevista la rehabilitació de la sala d’exposicions temporals i la creació de la reserva visitable. Per portar a terme aquesta actuació, l’ajuntament rebrà una subvenció de 181.050 euros de la Generalitat de Catalunya a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).

L’alcalde, Jan Pomés, explica que la sala d’exposicions temporals passarà a tenir un sol nivell, en lloc de dos, i s’eliminarà l’accés a la planta baixa mitjançant una rampa. És per això que el museu no podia acollir gaires exposicions temporals. “És un espai molt inclinat i això ens limitava”, assegura. Amb l’actuació es conservarà l’accessibilitat de la sala i es guanyaran metres quadrats.

A la zona del celler del museu s’habilitarà la reserva visitable, que permetrà acollir algunes obres que ara estan disperses en diferents espais municipals, com a l’església de Sant Joan Degollat. “És un primer pas per assegurar la cura de les reserves, és una assignatura pendent de molts museus”, explica el primer edil Pomés.

Actualment el museu disposa d’un dipòsit ubicat al polígon, on s’emmagatzemen les obres que no s’exposen, una nau que es troba en “molt males condicions, hi ha problemes de goteres i no hi ha una situació climatològica controlada”, explica l’alcalde. Aquest espai de reserva continuarà funcionant i des del consistori volen adequar-lo perquè compleixi les condicions òptimes. Per aquest motiu, quan es van fer els treballs de remodelació del vestíbul, es van traslladar tres obres del Museu Comarcal a la Paeria per conservar-les en “millors condicions”.

La planta baixa del Museu Comarcal actualment també acull un espai d’exposició sobre els germans Márquez. Des de la Paeria descarten traslladar-la a un altre espai com s’havia plantejat fa temps. Segons assenyala Pomés, “és una peça clau del museu” que atreu un flux de visitants constants durant tot l’any i suposa un pol d’atracció. També afirma que probablement en un futur haurà d’ampliar-se.