Restauren el castell medieval de Vergós Guerrejat, a Estaràs, que serà visitable

Els treballs de rehabilitació de la teulada de la sala principal començaran en els propers dies. - C. MARSIÑACH

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Estaràs ha impulsat una nova reforma al castell de Vergós Guerrejat per fer-lo visitable. Segons l’alcalde, Jordi Duocastella, l’actuació contempla la renovació de la teulada de la sala principal de l’entrada amb l’objectiu de garantir la seguretat i la preservació de l’edifici. Els treballs compten amb una subvenció de 30.000 euros de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). En els últims anys s’han fet diverses intervencions en l’edifici. El 2022, a través del Pla Únic d’Obres i Serveis, es van destinar 64.000 euros a reforçar l’estructura de la planta baixa. El 2018 també es va reconstruir part de l’antiga muralla que es va esfondrar per les pluges i el 2017 es va restaurar la torre que s’havia desplomat el 2013 per una tempesta.

Es tracta d’una obra medieval del segle XII declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) ubicada al costat de l’església. En els segles XVI i XVII, el castell va ser remodelat i adaptat com a casa senyorial en el marc del barroc català. Segons Duocastella, la intenció és que sigui un atractiu turístic. Per poder obrir-lo al públic, encara quedaria pendent una altra fase d’obres.

D’altra banda, al nucli de Ferran, a l’església de Sant Jaume s’estan portant a terme els treballs de reforç de l’estructura de la capella lateral. La intervenció té un cost de 18.000 euros finançats a través de l’IEI. L’empresa adjudicatària de les dos actuacions és Construccions Vall Fonollosa.