El sector de l’automoció espera superar els 6 milions en vendes a la Fira de Sant Josep de Mollerussa

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

El sector de l’automoció que participa en la Fira de Sant Josep de Mollerussa busca superar les 176 vendes i els sis milions d’euros de facturació de l’edició passada. La inauguració oficial del 44è Saló de l’Automòbil, ubicat al recinte de les piscines i el parc municipal, es va portar a terme ahir, amb la participació de la directora general de Comerç de la Generalitat, Marta Angerri Feu, que va destacar la necessitat de “fer el canvi” cap a la mobilitat elèctrica i la transició energètica. En aquest sentit, va assegurar que el Govern impulsa un nou pla d’impuls del vehicle elèctric.

L’alcalde de Mollerussa i president de la Fira, Marc Solsona, que va acompanyar Angerri en la inauguració, es va mostrar confiat que aquest any se superaran les xifres de vendes del 2024, malgrat les dificultats ocasionades per les inclemències meteorològiques, que van afectar el muntatge de l’esdeveniment. L’alcalde de la capital del Pla d’Urgell va expressar la seua esperança que això no perjudiqui l’afluència de públic durant el cap de setmana en aquest saló, que va qualificar com “el segon més important de Catalunya”.

També va participar en l’acte el president de l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció de Lleida, Mario Pinilla, que va destacar que aquest saló és un gran referent al sector: “La gent espera venir a Mollerussa per conèixer les últimes novetats i tecnologies”, va apuntar. Així mateix, va ressaltar l’impacte que té l’esdeveniment al mercat local, recordant que l’any passat, de les 6.000 vendes de vehicles a la província de Lleida, 176 es van tancar directament al certamen, fet que subratlla la importància d’aquest esdeveniment per al sector.

El Saló de l’Automòbil compta aquest 2025 amb un total de 23 expositors que ocupen una superfície de mostra de 7.190 metres quadrats, cosa que representa un increment proper als 1.000 m2 respecte a l’any passat. A més de vehicles nous, l’espai posa a la venda altres tipologies com autocaravanes i furgonetes. En total, l’espai exposa uns 300 vehicles nous.

Val a destacar que Fira de Mollerussa celebra juntament amb aquest certamen dos fires més dedicades a l’automoció: Autotrac, a la primavera, i Autotardor, a la tardor. Totes dos iniciatives estan dedicades al vehicle de segona mà.

Entre els tres certàmens es va aconseguir superar la xifra de deu milions d’euros en vendes i 400 cotxes venuts.