Albesa estrena una bústia contra el racisme a l’ajuntament

Albesa ha estrenat aquesta setmana la bústia contra el racisme de la campanya impulsada per l’Àrea d’Igualtat i Feminismes del consell de la Noguera, a través del servei de Migracions, Acollida i Vida Digna, amb l’objectiu de treballar contra el racisme i fomentar la igualtat a la comarca de la Noguera. La campanya consisteix en la instal·lació de bústies als ajuntaments de cada municipi i els centres d’educació secundària, per recollir experiències i testimonis sobre situacions de discriminació i violències per raó d’origen, racials o d’ètniques. Amb l’eslògan Bústies contra el racisme: la teva veu importa, s’obre un canal de comunicació perquè la ciutadania pugui expressar i compartir, de manera anònima, les seues experiències personals relacionades amb el racisme. Totes seran recollides i compartides per visibilitzar el racisme i fomentar així la sensibilització social.