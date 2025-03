Busquen un altre emplaçament per creuar el pantà de Rialb en tirolina

La tirolina d’1,1 quilòmetres que haurà de creuar l’embassament de Rialb entre el nucli de Vilaplana, a la Baronia de Rialb, i el municipi de Tiurana, haurà de canviar d’ubicació. L’elegida per aquests dos municipis suposaria un risc per a la navegació aèria dels helicòpters i avionetes dels Bombers que carreguen aigua a l’embassament en cas d’incendi.

L’alcalde de la Baronia, Antoni Reig, va explicar que es plantejarà una alternativa que no afecti el trànsit de les avionetes i que “complirà totes les expectatives” del projecte inicial. Aquest va comptar amb tots els informes favorables dels diferents departaments de la Generalitat excepte del d’Interior i Seguretat Pública, que “va advertir que el projecte poder afectar a la seguretat en cas de càrrega de les aeronaus”.

Això va obligar els ajuntaments a retirar el projecte inicial i buscar un altre emplaçament fora de la zona de navegació d’avions. La tirolina suposarà una inversió de 200.000 euros i compta amb una subvenció del Repte Demogràfic de la Diputació. “Anem molt justos amb els terminis malgrat que ho intentarem, ja que la instal·lació d’aquest equipament pot generar entre vuit i deu llocs de treball”, va dir l’alcalde de la Baronia.

L’objectiu del projecte de la tirolina és ampliar les activitats esportives i de lleure de la zona, i completar el projecte turístic dels sis pobles de l’embassament de Rialb, entre la Noguera i l’Alt Urgell, que preveu una inversió de 2,5 milions d’euros dels fons Next Generation per desenvolupar una vintena de projectes. Reig va afegir que, amb el canvi, l’accés a la tirolina s’haurà de fer a través del catamarà elèctric des de Tiurana, on també hi haurà un servei de bicis elèctriques i un embarcador (projecte que ha d’executar el consorci Segre Rialb). També el retorn es farà amb vaixell.

Per la seua part, l’alcalde de Tiurana, Àngel Villarte, va assegurar que, malgrat que l’enclavament no serà tan especial com el que s’havia previst inicialment, “el nou mantindrà tots els atractius per creuar Rialb d’un costat a un altre”. Va assegurar que l’objectiu d’ambdós ajuntaments continua sent el d’oferir una activitat d’esport d’aventura nova al territori, que permetrà potenciar l’activitat a la zona.