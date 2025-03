Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El casal Lapallavacara de Balaguer va acollir aquesta setmana formació sobre l’ús de desfibril·ladors i de suport vital, per ensenyar com actuar ràpidament en situacions de risc vital imminent. Hi van participar unes 60 persones i va estar dirigit per Neosalus, els tècnics del qual van abordar aspectes com la cardioprotecció, protocols i accions de reanimació.