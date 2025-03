Usuaris dels trens Avant entre Lleida i Barcelona exigeixen més freqüències i un millor servei

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dissabte al migdia davant l'estació de tren de Lleida per exigir un servei ferroviari "digne", en una acció reivindicativa que ha coincidit amb altres protestes arreu de Catalunya. A Lleida, els usuaris dels trens Avant que enllacen la capital del Segrià amb Barcelona han exigit una nova freqüència a primera hora, poder viatjar amb l'abonament en més trens AVE, abaratir els preus i acabar amb "els retards i la manca d'informació". "Reivindiquem poder arribar a la feina a l'hora", ha demanat Kevin Bruque, de la Plataforma Avant Catalunya. Segons aquests usuaris, les Rodalies no són una alternativa per viatjar a Barcelona perquè creuen que el trajecte és massa llarg i poc fiable.

A la protesta d'aquest dissabte a l'estació de Lleida hi han assistit usuaris i representants sindicals i de formacions polítiques com ERC, Junts i el Comú de Lleida. Durant l'acte, la Plataforma Avant Catalunya ha llegit un manifest en connexió telemàtica amb altres protestes convocades en altres ciutats del país. El col·lectiu ha exigit a les administracions "compromisos concrets" per a una mobilitat "justa".

Un dels seus membres, Kevin Bruque, ha expressat que volen "no arribar tard" a la feina i "no haver de preguntar-se si demà, o la setmana vinent, hauràs de repensar el teu futur, perquè cada dia es fa més feixuc poder arribar a la feina". Segons la plataforma, els serveis Avant i de l'Alta Velocitat són cada vegada menys fiables i la seva demanda justifica la implantació de més freqüències.

Bruque ha afirmat que "no pot ser que els usuaris sempre hàgim d'estar pendents de si falla alguna cosa" i ha exigit "un servei just, digne i equitatiu, que pugui connectar amb totes les comarques de Lleida i, a més, que ens permeti arribar a la feina, al metge o a la universitat". "És una necessitat, no un luxe", ha reblat.

"Rodalies és com si no existís"

Aquest usuari dels trens Avant s'ha queixat que Renfe justifiqui la no ampliació del servei per l'existència d'un servei alternatiu com és Rodalies. "Jo els pregunto si creuen que una alternativa per arribar a la feina és passar tres hores i mitja en un tren i, a més, arribar encara més tard que amb l'AVE que surt a primera hora", ha afegit.

Segons Bruque, "no té molt sentit pensar en Rodalies, perquè per a nosaltres és com si no existís per anar a treballar a Barcelona". Els usuaris consideren que sí que és una opció per poder viatjar a ciutats com Mollerussa o les Borges Blanques, però "entre cometes, perquè sempre hi ha manca d'horaris, d'informació i hem d'estar pendents de si funciona correctament".

Per la seva banda, una altra integrant de la plataforma, Mar Estellé, ha insistit en la necessitat d'un tren que surti de Lleida a primera hora cap a Barcelona perquè amb l'actual, que surt a les 7.05, moltes persones "arriben tard". A més, ha exigit poder fer servir l'abonament per viatjar en més trens AVE que "van mig buits" i que no se'ls penalitzi si perden la reserva feta amb l'abonament.

Renfe manté el desdoblament de l'Avant de les 7.05

La Plataforma Avant Catalunya ha valorat positivament que Renfe desdoblés el tren Avant de les 7.05, però ha recordat que la millora es va introduir quan la situació "clamava al cel", perquè "no podíem reservar bitllets més enllà d'un mes vista". Cal recordar que l'1 d'octubre passat Renfe va establir un tren en doble composició a les 7.05 per ampliar les places de 236 a 472.

La companyia va informar a finals de febrer que mantindria el servei ampliat en el tren de primera hora del matí, que té una alta demanda, tal com havien exigit la Paeria, sindicats i les plataformes de viatgers. Durant tot el dia, la companyia disposa de places Avant en setze serveis entre Barcelona i Lleida --vuit per sentit--.