Hereu: “La resposta de la UE als aranzels d’EUA serà intel·ligent”

El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, va dir ahir que la Unió Europea donarà pròximament una resposta “intel·ligent i mesurada” a la política aranzelària “irracional” del president dels Estats Units, Donald Trump. En aquest sentit, Hereu va remarcar que “Europa no creu en les guerres comercials, però vull expressar que defensarem clarament la indústria i els sectors productius”. “Ha arribat el moment de la majoria d’edat per a Europa. Vivim en un règim de llibertat i en un model social que hem de defensar més que mai”, va sostenir el ministre durant la visita a la I Fira Agroalimentària i els camps en flor d’Aitona.

Hereu va aprofitar el seu recorregut per degustar productes de proximitat dels expositors del certamen i posar de relleu el model de promoció turística del municipi. “Aitona expressa perfectament el que volem impulsar a tot l’Estat des del punt de vista de política turística, que passa per desconcentrar els punts d’interès, desestacionalitzar, diversificar les propostes i digitalitzar el sector”, va dir. “A partir de l’atractiu magnífic del paisatge es genera una experiència turística que és inigualable, que involucra altres produccions agrícoles i el seu procés de transformació per generar progrés”, va exposar en aquest sentit.

Hereu va recordar que el ministeri que dirigeix, juntament amb altres administracions, ha donat suport al programa Fruiturisme d’Aitona amb mig milió d’euros “per impulsar una experiència turística que transmet els valors d’autenticitat liderats per la gent de la terra que els tira endavant”. També va fer referència al projecte per habilitar un centre d’interpretació de la fruita.

El ministre va anunciar així mateix que la resolució de la segona convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica, PERTE Agroalimentari, beneficiarà dos empreses lleidatanes: Fortune Pig de Mollerussa i Ecològica dels Pirineus de la Pobla de Segur, que s’afegeixen a les que ja es van beneficiar dels primers ajuts per “reforçar la transformació industrial de la nostra indústria agroalimentària”, segons va indicar Hereu.