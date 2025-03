Carles Puigdemont: “Mentre el país es col·lapsa, Illa se’n va a Madrid a dir que tot va bé”

Publicat per SegreACN Creat: Actualitzat:

El líder de Junts, Carles Puigdemont, va criticar ahir durament el president de la Generalitat, Salvador Illa, pel seu paper en la gestió del transport públic. “Catalunya no pot tenir un president que, mentre el país es col·lapsa en un servei essencial que afecta centenars de milers de ciutadans, se’n vagi a Madrid per dir que tot va com una seda, i al qual no li importa el sofriment i els perjudicis que provoquen en les persones, l’economia i la cohesió social que el transport públic es col·lapsi un dia sí i l’altre també”, va etzibar Puigdemont durant la seua intervenció online en el consell nacional que el partit va celebrar ahir al Teatre L’Amistat de Mollerussa.

Per la seua part, el secretari general, Jordi Turull, va criticar que Illa prioritza no molestar Pedro Sánchez abans que defensar Catalunya. “Ni gestió, ni nació, ni ambició”, va dir del seu govern, que va titllar d’estar “avariat com Rodalies” i de no gestionar el sistema de manera “eficient”. Per això, Turull va reclamar un traspàs integral.

Amb relació a l’acord per al repartiment de menors immigrants no acompanyats amb el Govern central, Turull va dir que s’han fixat uns criteris “equitatius i justos” per resoldre el conflicte i que “s’ha tingut en compte l’esforç fet”. “Catalunya ha estat la nació més solidària a l’hora d’acollir menors i ho continuarà sent. El que no pot ser és que alguns ens donin lliçons d’igualtat i, en el moment d’acollir-los, mirin cap a un altre costat o els posin un bitllet a la butxaca i els enviïn fins aquí. Això s’ha acabat”, va sentenciar.