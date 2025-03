Trobada al Pallars d’escoles agràries

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’Escola Agrària del Pallars ha acollit aquesta setmana la quarta trobada d’escoles agràries que imparteixen formació sobre indústries alimentàries, en la qual han participat 47 alumnes procedents de l’EA de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech d’Espiells; l’EA de l’Empordà, l’Agrària de Gandesa i la del Pallars. L’objectiu d’aquesta jornada de convivència, que se celebra cada any en un centre diferent, és descobrir els espais de l’escola amfitriona i portar a terme diverses activitats conjuntes. D’aquesta manera, els alumnes interactuen entre ells, coneixen la zona i la resta d’escoles i formacions que es duen a terme. “Aquesta trobada és una oportunitat perquè l’alumnat pugui connectar amb companys d’altres llocs, per descobrir el territori i per conèixer de primera mà les diverses formacions vinculades a les indústries agroalimentàries”, va assenyalar Mari Pau Montoro, directora de l’EA del Pallars.

Precisament, els alumnes d’aquest centre van poder explicar la seua experiència amb la nova formació del certificat professional de carnisseria i elaboració de productes carnis en format dual, que s’ha estrenat recentment.