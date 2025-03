Unes 150 persones tallen l’N-240 a Juneda contra la planta de Nova Tracjusa

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Unes 150 persones, segons els Mossos d’Esquadra, han fet talls intermitents aquest diumenge al matí a l’N-240 a Juneda per protestar contra la planta de Nova Tracjusa que promou el grup Griñó i Gestió Agroramadera de Ponent (GAP) en aquest municipi de les Garrigues. L’acció, organitzada per la plataforma Aturem la Incineradora, s’ha dut a terme en el marc de la campanya de rebuig al sistema de funcionament que preveu l’equipament i se suma a altres actes de reivindicació com diferents manifestacions i recollides de signatures. Els manifestants han començat els talls a les onze del matí i han informat els conductors aturats sobre els motius de rebuig a la planta, alhora que també els han repartit una peça de fruita.

Els diversos talls de carretera s’han produït en intervals de 10 minuts en la intersecció del carrer Anselm Clavé del terme municipal de Juneda amb l’N-240 i han comptat amb la participació de veïns vinguts de les Garrigues i d’altres comarques afectades com el Pla d’Urgell. Amb diferents pancartes a favor de la salut de les persones, els manifestants s’han mostrat en contra del funcionament de la planta.

La Lolita i el Javier han apuntat que “estem en un territori que supera els nivells de contaminació permesos i no és un lloc per fer aquest tipus de projectes. Hi ha altres mètodes que són més adients i que no generen problemes per la salut”. En la mateixa línia s’ha expressat la Sílvia de Juneda, qui ha considerat “obligatori” participar en les accions de rebuig a Nova Tracjusa “no només per motius de salut sinó de tot l’entorn”.

Per la seva banda, el Ricard, un agricultor de les Borges Blanques, s’ha preguntat quina qualitat tindrà la fruita de les seves finques que es troben a prop del lloc on es projecta la planta. “Quines analítiques hi ha? Com sabem com pot afectar el projecte? No hi ha res clar, però no compto pas que m’aporti res”, ha sentenciat.

Conseqüències en la salut i el medi ambient

Entre el grup de manifestants també ha participat el pediatre de l’Àrea Bàsica de Salut de les Borges Blanques, Ramon Capdevila. Tot i reconèixer que “no sabem exactament el que pot suposar aquesta incineradora”, Capdevila s’ha referit a diversos estudis que demostren que la qualitat de l’aire “empitjorarà”. En aquest sentit, ha destacat que la salut mediambiental de les comarques afectades es veurà “clarament” afectada.

“Per la població pediàtrica té un doble efecte. Respiren moltes més vegades. A més, s’estan desenvolupant i les emissions poden afectar profundament la seva salut”, ha destacat el sanitari, qui també ha assenyalat conseqüències en el neurodesenvolupament. “A la llarga tot això fa dipòsit i les afectacions a l’edat adulta poden ser a nivell coronari”, ha afegit.

Demanen alternatives a la crema de residus

“Avui donem continuïtat a la lluita en contra de la imposició d’una incineradora”, ha dit el portaveu d’Ipcena, Joan Vazquez, qui ha concretat que no demanen el tancament de la planta, sinó que es mostren en contra del seu funcionament. “No estem en contra del tractament de purins. Proposem que la planta apliqui altres tècniques que s’utilitzen arreu del món. No és necessària la incineració de residus per al tractament de purins. Suposa una amenaça”, ha insistit Vazquez.

Tenint en compte que les normatives contemplen la reducció d’emissions perquè de cara l’any 2050 aquesta emissió sigui zero, Vazquez s’ha referit a Nova Tracjusa com un projecte “enquistat en el passat” i ha convidat als seus promotors a treballar en projectes que no contemplin la crema de residus.

El projecte de Nova Tracjusa ja compta amb la llicència d’obres i està pendent de l’autorització mediambiental. Des d’Ipcena ja han dit que recorreran el projecte a fiscalia per aconseguir la suspensió cautelar del permís, tal com ja ho han fet aquesta setmana dotze alcaldes de la comarca de les Garrigues. Els consistoris signants han estat els de Borges Blanques, l'Espluga Calba, Vinaixa, Fulleda, l'Albagés, la Floresta, el Cogul, Cervià de les Garrigues, els Omellons, el Soleràs, els Torms i Arbeca.

Altres accions de rebuig a la planta

L’acció d’aquest diumenge és una més de les que la plataforma i altres institucions del territori han impulsat per frenar la posada en marxa de Nova Tracjusa.

Mentre que entitats ecologistes han organitzat al llarg dels anys diferents manifestacions contra la planta en els municipis de Juneda, les Borges Blanques i Lleida, mig miler de professionals sanitaris de 6 comarques de la plana de Lleida i la Conca de Barberà van signar el passat mes de febrer un manifest per mostrar la seva preocupació per la repercussió que pot tenir el funcionament de la planta a la salut de la població.