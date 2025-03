Detingut a l’intentar atropellar un mosso en un control a Golmés

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada de dissabte a diumenge un home d’uns 25 anys, de nacionalitat espanyola, després d’haver intentat atropellar un agent de Trànsit dels Mossos d’Esquadra a Golmés, quan estava efectuant un control d’alcohol i drogues, segons va informar ElCaso.com. Quan li van fer senyals perquè parés, el conductor va apagar els llums del cotxe, un Audi A5, va accelerar i un agent va haver de saltar per evitar ser envestit. Els Mossos d’Esquadra van seguir el vehicle, que va fugir a gran velocitat i va entrar a Golmés sense respectar senyals ni sentits dels carrers. Després es va dirigir a l’N-II, posant en risc altres conductors.

Durant la persecució, va arribar a Vilanova de Bellpuig i després, també a gran velocitat i fent alguns trams marxa enrere per evitar ser atrapat pels Mossos, va tornar Golmés, on els agents li van barrar el pas. De l’interior del vehicle van sortir dos homes, ambdós de nacionalitat espanyola i veïns de Golmés i els agents van haver de demanar suport a altres patrulles per la seua actitud hostil. En la prova d’alcoholèmia, el conductor va marcar el doble del que permet la llei i va donar positiu en cocaïna. Va ser arrestat per un delicte de conducció temerària, conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues i resistència i desobediència a l’autoritat.