Protesta a peu de l’N-240 per la llicència a Nova Tracjusa

Unes 150 persones, segons els Mossos d’Esquadra, van tallar de forma intermitent durant el matí d’ahir l’N-240 al seu pas per Juneda per protestar contra la planta de Nova Tracjusa que promou el grup Griñó i Gestió Agroramadera de Ponent (GAP). L’acció va ser impulsada per la plataforma Aturem la Incineradora i va comptar amb la participació de veïns de la comarca de les Garrigues i també del Pla d’Urgell. La protesta va tenir lloc després que una dotzena d’alcaldes de les Garrigues demanessin aquesta mateixa setmana a la Fiscalia de Lleida que suspengui de forma cautelar la llicència d’obres que l’ajuntament de Juneda va atorgar fa poc més d’una setmana a Nova Tracjusa, projecte que preveu fer servir fins a 45.000 tones de residus per obtenir gas a la planta d’assecatge de purins de Tracjusa.

Entre els concentrats, el portaveu d’Ipcena, Joan Vàzquez, va exposar que “avui [ahir per al lector] donem continuïtat a la lluita en contra de la imposició d’una incineradora”, i va dir que també recorreran el projecte davant de la fiscalia per aconseguir la suspensió cautelar del permís d’obres.

“No estem en contra del tractament de purins. Proposem que la planta apliqui altres tècniques que s’utilitzen a tot el món. No és necessària la incineració de residus per al tractament de purins. Suposa una amenaça”, va remarcar Vàzquez.