El Cadí Circuit Fer arriba a la 16a edició amb 12 proves per a adults i 6 d’infantils

La Cadí Circuit Fer 2025, que arriba aquest any a la setzena edició, constarà de dotze carreres de muntanya per a adults i sis per a menors d’edat, totes repartides entre municipis de l’Alt Urgell i el Principat d’Andorra. L’organització, que va presentar ahir aquesta competició esportiva, aspira a mantenir les bones xifres de participació dels últims anys “mantenint així l’essència popular” de les curses, tal com va destacar ahir Carlos Guàrdia, de la Unió Excursionista Urgellenca (UEU). L’edició del 2024 va arribar als 2.740 inscrits, dels quals 850 van ser dones. L’any anterior, la xifra de participants va ser de 1.562 corredors. “L’objectiu no és superar la xifra de l’últim any, sinó anar fent salts qualitatius”, va afegir Marc Segarra, també de la UEU.

La primera de les cites serà el 5 d’abril amb una de les proves més clàssiques, significatives i exigents: la Marató de Boumort, de 46 km de recorregut i un desnivell de 2.150 metres. Fins a finals d’octubre hi ha programades unes altres 11 cites: la Volta a Peramola el 19 d’abril, la Berén-Sant Quiri el 3 de maig, l’Escanyabocs el 17 de maig, l’Arruix el 31 de maig, la Cursa del Pla el 21 de juny, la Trobada d’Aristot el 3 d’agost, la Radikal Estana el 31 d’agost, la Vertical Prat el 6 de setembre, la Vertical Urgellet el 21 de setembre, la Foranca el 5 d’octubre i la Transfronterera, que posarà el punt final al Circuit el 26 d’octubre.

En 6 de les proves (Volta Peramola, Escanyabocs, Arruix, Trobada d’Aristot, Radikal Estana i la Foranca) hi haurà un recorregut infantil i la possibilitat de participar en la modalitat d’equips, que hauran de ser mixtos.