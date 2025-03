Les obres per a la rotonda a la C-53 a Castellserà començaran a la tardor

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El departament de Territori va comunicar ahir que ha licitat les obres per a la construcció d’una rotonda a l’encreuament de la C-53 amb les carreteres LV-3028, LV-3344, entre els municipis de la Fuliola i Penelles, on actualment hi ha una rotonda partida, com ja va avançar SEGRE.

Les obres començaran la pròxima tardor i tindran un termini d’execució de cinc mesos. Aquesta actuació permetrà millorar la seguretat i la canalització del trànsit en aquest encreuament i millorar l’accés a Castellserà. Els treballs es liciten per un import de 800.000 euros.

La nova rotonda tindrà 48 metres de diàmetre exterior i inclourà il·luminació, senyalització i altres elements de seguretat viària.

L’actuació arriba dos anys després de l’accident mortal en el qual van morir tres persones a l’actual intersecció de la via entre Tàrrega i Balaguer. L’alcalde de Castellserà, Marcel Pujol, ja va destacar a aquest diari que és una “bona notícia” i va agrair als responsables polítics “l’aprovació del projecte en un temps rècord”, encara que va reconèixer que “es tracta d’una victòria dels veïns i del territori”. “Aquesta rotonda no és únicament la de la sortida de Castellserà, sinó que permetrà als veïns d’altres municipis de la zona tenir una seguretat més gran quan creuin la C-53”, va apuntar.

Després del fatídic accident, es va constituir la plataforma Som Rotondes C-53, que es va mobilitzar en diverses ocasions per reclamar la millora de la seguretat.

En els últims vint anys, en aquesta via s’ha registrat 84 accidents amb víctimes, entre els quals vuit de mortals, amb el pas de 8.626 vehicles diaris, segons les dades de la plataforma.