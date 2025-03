Reclamen baixadors a la línia de tren

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

Fondarella i Sidamon reclamen que s’habilitin baixadors amb parades a demanda a la línia de tren Lleida-Manresa al seu pas per totes dos localitats, amb l’objectiu de millorar la connectivitat de les zones rurals i oferir una alternativa de transport accessible als veïns.

El primer edil de Fondarella, Xavi Acosta, va explicar que “cada vegada tenim més persones grans que necessiten mitjans de transport. Avui dia, tenir cotxes a les cases és una obligació, de vegades fins a tres vehicles per llar. Necessitem opcions per als estudiants i treballadors que es desplacen a llocs com Cervera i que actualment deixen el cotxe a l’estació de Mollerussa”, va comentar Acosta. L’alcalde va subratllar que el tren és un dels mitjans de transport més sostenibles.

Una de les opcions que estudien és la ubicació d’un baixador en un dels passos a nivell sense barreres. Precisament, el consistori està en negociacions amb Adif per tancar-lo. Maria Dolors Tella, alcaldessa de Sidamon, va destacar que la sol·licitud s’emmarca dins de la nova realitat davant del canvi climàtic i va remarcar que “no tot ha de mesurar-se només pel percentatge de població que utilitza aquests serveis. Els municipis rurals mereixen ser considerats ciutadans de primera”.

Els alcaldes compten amb el suport del president del consell del Pla, Carles Palau, que considera la mesura com a essencial per evitar la despoblació i va assegurar que s’espera una reunió amb l’actual consellera de Territori per insistir en la importància d’aquesta sol·licitud. “Hi ha més peticions de pisos de lloguer a les zones on per al tren. Estem convençuts que aquesta demanda augmentarà als municipis si es milloren les connexions”, va apuntar en aquest sentit.