Endesa invertirà 5 milions a evitar que els arbres danyin les línies elèctriques a Lleida

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

La combinació de sequera prolongada i pluges recents ha portat Endesa a intensificar la seua campanya anual de protecció de les línies elèctriques que travessen boscos de Lleida. La sequera ha debilitat nombrosos arbres, que amenacen de caure i suposen un perill per a les infraestructures elèctriques. Així mateix, les pluges de les últimes setmanes acceleraran el creixement de la vegetació, la qual cosa requerirà intensificar les tasques de poda. En resposta a aquesta situació, Endesa ha augmentat la seua inversió a Lleida per a aquesta campanya a cinc milions d’euros, un 24 per cent més que el 2024. Aquesta iniciativa forma part d’un pla més ampli, que destina 26,5 milions d’euros a tot Catalunya per al manteniment i la seguretat de la xarxa elèctrica.

Un tècnic portant la motxilla equipada amb un escàner Lidar. - M. CODINAS

La companyia va dur ahir a terme una demostració a Alpicat de les tecnologies d’última generació que fa servir en aquesta campanya. Entre aquestes destaquen helicòpters equipats amb càmeres termogràfiques per detectar punts calents en la xarxa elèctrica; càmeres multiespectrals amb què avaluar la salut de la massa forestal i escàners Lidar, que combinen tecnologia GPS i sensors làser per conèixer la distància dels arbres respecte a les línies elèctriques. També ha implementat un model d’exoesquelet perquè les brigades de poda puguin manejar més còmodament eines pesants com motoserres. Com a novetat, ha desenvolupat una motxilla equipada amb escàner Lidar, que permet recopilar dades sense la necessitat de drons o helicòpters.