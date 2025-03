Les goteres tornen als pavellons de Les Borges Blanques

Cada vegada que plou copiosament a les Borges Blanques es repeteix la mateixa història: els pavellons esportius es converteixen en un colador d’aigua per goteres i filtracions. Això fa que quedin impracticables zones comunes i accessos, la qual cosa obliga el consistori a actuar de manera urgent. L’alcalde, Josep Farran, va atribuir aquesta situació a anys de dèficit d’inversió en el manteniment d’aquests pavellons durant mandats anteriors.

Filtracions d’aigua i goteres als pavellons esportius de les Borges. - A. BORGES BLANQUES

Així, va apuntar que això ja es va fer evident l’any passat i que ara, amb les últimes pluges, s’han tornat a “repetir les goteres que afecten el funcionament normal dels pavellons”. Va afegir que el consistori ja havia previst en el pressupost d’aquest any una partida de 25.000 euros per a “treballs inicials” en aquestes instal·lacions. No obstant, va assegurar que aquesta inversió és la que s’hauria de fer de manera continuada cada any per aconseguir un bon estat de conservació.

Filtracions d’aigua i goteres als pavellons esportius de les Borges. - A. BORGES BLANQUES

Segons Farran, el consistori elaborarà ara un diagnòstic complet de la situació i es planificaran les intervencions prioritàries. L’objectiu és establir un calendari d’actuacions a curt i mitjà termini per aconseguir que els pavellons ofereixin garanties d’ús per a tots els usuaris, plogui o no.

Filtracions d’aigua i goteres als pavellons esportius de les Borges. - A. BORGES BLANQUES

Segons Farran, el consistori també elaborarà una “fotografia” de l’estat actual de l’enllumenat públic i es destinarà una partida de 17.500 euros per a treballs de millora i manteniment. “Aquest és un altre dels serveis que no han comptat amb gaire inversió i és necessari fer-ho, com tampoc ha tingut inversió la xarxa de distribució d’aigua potable, en la qual és prioritari actuar”, va dir el primer edil.