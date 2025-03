Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Miralcamp es prepara per acollir el 6 d’abril la 8a edició de Firacamp, la festa de la floració. L’esdeveniment promou els productes artesans de qualitat i proximitat del municipi i el seu entorn, i inclourà activitats com rutes i tallers dirigides a un públic familiar. Aquesta edició incorpora novetats com un dinar popular i un taller per elaborar mones de pasqua amb pomes golden cedides per Miralcamp Fruits.