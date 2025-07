Tàrrega estrena l’ampliació del seu CAP, que guanya més de 1.000 m2

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

La consellera de Salut, Olga Pané, va visitar ahir els espais ampliats del CAP de Tàrrega, que han entrat en funcionament aquesta setmana. Les noves instal·lacions, de 1.100 metres quadrats, tenen 13 consultes, 2 sales d’espera i una sala de formació i han permès incrementar l’espai del centre en un 35%. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 4,23 milions d’euros, finançats per la Diputació. D’aquesta manera, Pané va destacar que les noves instal·lacions, les obres de les quals van començar l’octubre del 2023, “amplien la capacitat i la potencialitat assistencial” d’aquest CAP i va agrair que el projecte, llargament reivindicat al territori, hagi estat possible gràcies a la “col·laboració institucional”.

La consellera va afirmar que “aquests equipaments ajuden a fixar població al territori, perquè la salut també dona cohesió social”. També el president de la Diputació, Joan Talarn, va dir que “la salut és un element fonamental per fixar famílies al territori”.

Per la seua banda, el regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, va assegurar que “ara el territori té un CAP com es mereix”. Marín va afegir que treballen amb la Generalitat per fer possible l’Hospital d’Atenció Intermèdia (HAI).