Forts vents fan caure arbres i les nevades obliguen a circular amb cadenes al Pirineu

Els forts vents que van arribar a superar els 100 km/h van provocar ahir la caiguda de desenes d’arbres sobre carreteres, camins, carrers i cases a les comarques de Lleida, mentre que nombrosos edificis de la província van patir despreniments en teulades i façanes. Els Bombers van atendre aquest tipus d’incidències al llarg d’una jornada de mal temps en què els termòmetres van caure per sota dels 11 graus sota zero al Pirineu, episodis de torb van reduir la visibilitat i les nevades van obligar a utilitzar cadenes en diverses carreteres de muntanya.

Neu sobre les teulades d’Erill la Vall. - PROJECTE4ESTACIONS

Els Bombers de la Generalitat van fer ahir desenes de sortides a causa del vent, la majoria per arbres caiguts o per la caiguda o inestabilitat d’elements de teulades i façanes. Cap d’aquestes incidències no va provocar ferits ni tampoc danys greus. Els serveis d’emergències van rebre avisos per arbres caiguts a Montgai, Esterri d’Àneu, Peramola, Cervera, Torrefarrera, Ivars de Noguera, Alpicat, Oliana, Organyà, Àger, Camarasa, la Baronia de Rialb i Alfarràs.

A Oliana, una de les actuacions dels Bombers va respondre a l’avís d’unes plaques de fusta que amenaçaven de caure a la via pública des de la façana de l’ajuntament. D’altra banda, a Isona, un arbre va caure al carrer sense causar ferits ni grans desperfectes. A la ciutat de Lleida, els Bombers van retirar un pal telefònic que havia caigut al camí de Grenyana i van ajudar a subjectar la coberta d’un túnel de rentat a l’avinguda Estudi General.

Un pal telefònic va caure al camí de Grenyana de Lleida. - RICARD PÉREZ

Per la seua banda, la neu va fer necessari l’ús de cadenes per circular al matí a l’N-230 entre Vilaller i Vielha, al port de la Bonaigua (C-28) entre Naut Aran i Alt Àneu, al port d’Eth Portilhòn (N-141) a Bossòst i a l’accés al pla de Beret (C-142B). Així mateix, les fortes ratxes de vent van obligar a tancar l’estació d’esquí de Boí Taüll i la de Tavascan. Aquesta última preveu finalitzar avui la temporada i el seu propietari, l’ajuntament de Lladorre, no preveu que torni a obrir les pistes d’esquí alpí per l’alt cost que suposa. Les ratxes de vent van tancar també nombroses pistes en cotes altes de Port Ainé, Espot i Baqueira-Beret.

D’altra banda, Protecció Civil mantenia per avui el pla d’emergències davant de la possibilitat de forts vents al Pirineu durant el matí.