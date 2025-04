Ensurt a Tremp en xocar un cotxe contra una terrassa a Tremp

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un vehicle va xocar aquest diumenge, a les 16.30, contra la terrassa d’un bar al mig de Tremp. Va xocar contra les cadires i les taules quan afortunadament no hi havia clients i només es van registrar danys materials

Col·lideix contra un contenidor a Tàrrega

El vehicle accidentat a Tàrrega.Bombers de la Generalitat

D'altra banda, un turisme va tenir aquest diumenge una sortida de via i va xocar contra un contenidor al carrer de la Via Lacetània de Tàrrega. L’avís es va rebre a les 9.30 hores i no hi va haver persones ferides, segons van informar els Bombers.