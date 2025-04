Gerb atreu 1.500 persones a la seua fira de proximitat

Gerb, a Os de Balaguer, va congregar ahir unes 1.500 persones en la desena edició de la seua fira gastronòmica i cultural, i en la qual van participar 60 expositors, molts associacions i entitats de la localitat. Durant la jornada es van vendre 1.400 rosquilles elaborades per l’Associació de Dones de Gerb i 500 tiquets de degustacions, segons va explicar l’alcaldessa, Estefania Rufach.

El certamen es va caracteritzar per l’aposta per la qualitat i la proximitat, “oferint als visitants la possibilitat de degustar productes de km 0”, va explicar Rufach. Al centre de la localitat es van desplegar una gran varietat de parades artesanals i també gastronòmiques. Aquest any es va preparar una zona d’activitats lúdiques per als més petits amb espectacles familiars i activitats educatives.

Segons Rufach, el certamen no només celebra la gastronomia sinó també la cultura i la tradició. Va afegir que a la celebració dels deu anys de fira cal sumar-li aquest any la primera edició del Festival de Camp!, que va tenir lloc dissabte a la tarda i que va congregar unes 500 persones al camp de futbol municipal. En aquest cas, els visitants van poder disfrutar de nou espectacles diferents durant la tarda. “Va ser una aposta decidida per dinamitzar la cultura en un entorn rural i es podria consolidar com un festival que mira més enllà”, va dir.