Més de cent persones es congreguen en una ‘rave’ il·legal a Llardecans

Els Mossos d’Esquadra van detectar dissabte a la tarda una rave il·legal en un paratge entre Llardecans i el terme municipal de Flix, a prop de la carretera C-12, que va reunir un centenar de persones i uns cinquanta vehicles. Després de descobrir la festa clandestina, la policia catalana va destinar diverses patrulles a controlar els camins per evitar l’accés de més persones a aquesta zona boscosa i identificar les que en sortien. Al migdia d’ahir encara hi quedaven vehicles i diverses persones acampades amb tendes, així com un grup d’autocaravanes.

Fonts municipals de Llardecans van apuntar que no es van registrar queixes per part dels veïns ja que la celebració s’ubica en una zona aïllada i en mig d’una extensió de bosc entre els dos termes municipals.

Segons els Mossos d’Esquadra, van rebre l’avís a primera hora del matí. A l’arribar a la zona, els agents desplaçats van poder comprovar que havien arribat diversos vehicles i que hi havia persones instal·lades en carpes i tendes de campanya. També es va comprovar que no havien fet foc.

Per la seua banda, els Mossos, instal·lats a poca distància d’on s’estava celebrant la festa, van identificar els vehicles que sortien de la zona, amb matrícules tant nacionals com franceses, segons fonts policials.

L’any passat, es van detectar diverses festes il·legals, com una celebrada a Fulleda, amb mig centenar de participants, i una altra a Seròs, en una antiga zona minera, que va reunir unes 300 persones. En ambdós casos van finalitzar sense incidents i els Mossos també van fer controls per evitar l’accés i denunciar conductors beguts i drogats.