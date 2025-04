Peluixos plens de records de persones amb Alzheimer: aquest és el producte solidari elaborat per alumnes de Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Peluixos plens de records de persones amb Alzheimer. Aquest serà el producte acabat d’un Itinerari d’Aprenentatge que impulsa l’Escola Pia de Tàrrega amb l’alumnat de sisè curs de Primària en col·laboració amb l’Associació d’Alzheimer de la capital de l’Urgell.

Anna Gorgues, tutora del curs, va explicar a SEGRE que l’objectiu de la iniciativa Adopta un record és vendre molts peluixos amb records d’usuaris de l’entitat per recaptar fons amb els quals l’Associació d’Alzheimer adquirirà nous recursos tecnològics, tenint en compte que amb l’obertura del nou centre ampliarà places i els necessitarà per tirar endavant les activitats i els tallers.

Trobada entre alumnes i usuaris per aconseguir records. - ESCOLA PIA TÀRREGA

Segons Gorgues, “vam pensar en els ossets de peluix pel simbolisme que hi ha darrere d’infància, records i memòria” i la proposta es va acabar d’enriquir amb la idea de l’Associació d’Alzheimer d’afegir els records dels seus usuaris. Per això, l’alumnat de l’Escola Pia va visitar l’entitat per establir converses amb els usuaris que els van explicar molts records i anècdotes del passat. Els usuaris, i en alguns casos l’alumnat, van escriure alguns d’aquests records en unes cartolines que s’enganxaran als peluixos.

De moment, han iniciat una recollida de peluixos que s’allargarà fins al 4 d’abril, tant a l’Escola Pia com a l’Associació d’Alzheimer. Els únics requisits és que els joguets que es donin estiguin en unes mínimes condicions. A partir de llavors els classificaran i els vestiran amb un record per posar-los a la venda el dijous 10 d’abril al claustre de l’Escola Pia amb preus que oscil·laran des d’1 fins a 5 euros, segons el seu estat i mida. La venda estarà oberta a la ciutadania en general de 13 a 13.30 hores i de 17 a 17.30 hores.

L’alumnat va valorar “molt positivament” l’activitat. - LAIA PEDRÓS

A més, si sobren peluixos disponibles, l’Associació d’Alzheimer els vendrà amb records a la seua parada al mercat de roses i llibres de Sant Jordi. Gorgues va afegir que la iniciativa té un doble objectiu, com indica part del lema: Regala tendresa, conserva un record, “perquè pots col·laborar regalant peluixos i comprant peluixos amb records de persones que estaràs ajudant”, va apuntar.

Per la seua banda, l’educadora social i directora de tallers d’estimulació cognitiva de l’entitat, Gemma Sans, va destacar la importància del projecte del qual s’han beneficiat els seus usuaris perquè han participat en una “activitat intergeneracional” i també podran comptar amb el nou material tecnològic. Prèviament, des de l’Associació d’Alzheimer van visitar l’escola per explicar a l’alumnat què és l’Alzheimer i com afecta aquesta malaltia així com altres de neurodegeneratives en el pensament i el comportament, com treballen i quins són els records i les tècniques dels tallers.

Impressions dels alumnes

L’alumnat va destacar que el que més els va sorprendre va ser que els usuaris recordaven perfectament la seua infància mentre que no ho feien de coses “òbvies” del seu dia a dia actual. Així mateix, van valorar positivament la trobada, de la qual van treure moltes anècdotes, com que gairebé tots van anar de lluna de mel a Itàlia o que recordaven perfectament moltes cançons antigues que van cantar junts. També es van sorprendre amb el canvi de vida al llarg dels anys i, per exemple, “abans començaven a treballar amb 12 anys”, van dir.