Demanen als veïns pagar el 90% d’obres al carrer Lluís Millet

L’ajuntament de Mollerussa ja té a punt l’avantprojecte per urbanitzar el carrer Lluís Millet i el presentarà als veïns en una reunió el 9 d’abril. Tanmateix, el projecte definitiu, que inclourà les quotes i els terminis d’execució, no estarà llest fins al setembre. La urbanització implicaria el pagament de contribucions especials d’urbanització, de manera que els veïns haurien d’assumir el 90% del cost i la resta aniria a càrrec de l’ajuntament, tal com va explicar el regidor d’Obra Nova, Josep Maria Garrofé. El regidor va recordar que, l’any 1998, quan es va urbanitzar el carrer Folch i Torres, els veïns del Lluís Millet van decidir no afegir-se al projecte i que ara “les condicions han de ser les mateixes per evitar un greuge comparatiu”.