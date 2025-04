Mor l’esquiador ferit per l’allau de diumenge passat a Aran

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’esquiador que diumenge passat va resultar ferit greu al quedar atrapat per una allau a la Val d’Aran va morir ahir a l’hospital Arnau de Vilanova, segons va informar Regió 7. La víctima mortal era un veí de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. L’home, que tenia experiència en activitats de muntanya i era membre del Centre Excursionista del Bages, va morir a conseqüència de la gravetat de les ferides. No ha transcendit l’edat de la víctima.

L’allau es va produir el migdia de diumenge i hi va haver tres persones ferides. Va tenir lloc al cim de Lhuçà, al municipi de Naut Aran, a la zona del Circ de Colomèrs. Les víctimes formaven part d’un grup de nou persones que estaven practicant esquí de muntanya i van ser sorpreses per una allau, que va atrapar tres integrants, un dels quals amb diversos traumatismes, segons les primeres informacions dels equips d’emergència. Va ser rescatat pels seus companys. La Sala de Control d’Aran va rebre l’avís a les dotze del migdia i fins al lloc es van desplaçar nou membres del grup de rescat de muntanya dels Pompièrs d’Aran (GRM) amb un helicòpter de rescat. El ferit de més gravetat –ara mort– va haver de ser evacuat fins a l’heliport de Vielha, on esperava una ambulància de suport vital avançat dels Pompièrs amb personal mèdic d’Aran Salut. Va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova, on no va poder recuperar-se de les lesions.

Amb el d’ahir, el Pirineu lleidatà ha registrat cinc accidents per allaus aquesta temporada, dos dels quals mortals. El primer va tenir lloc el 14 de febrer al Tuc de la Balaguèra (a Aigüestortes), en què una placa va arrossegar una persona que va resultar ferida. El segon es va produir el 28 de febrer al cim Mont-roig (muntanya de la capçalera de les valls de Cardós i del riu d’Unarre), on una persona va quedar atrapada però va resultar il·lesa. El 9 de març va morir un home de 63 anys i un altre va resultar ferit a Montlude. El 18 de març un excursionista va resultar ferit al quedar atrapat per una allau al nord del pic de Pudo, al municipi d’Alt Àneu. Va ser alliberat pels seus companys.