Nous comptadors d’aigua i sensors per detectar fuites a Miralcamp

Miralcamp vol acabar amb les pèrdues d’aigua a la xarxa de proveïment i, per a això, preveu la instal·lació d’uns sensors que detecten el so de l’aigua i alerten de les fuites immediatament. Es tracta d’una campanya de detecció que permetrà actuar de manera ràpida i eficient, i aconseguir un estalvi d’un 10% del consum. Aquesta actuació, que preveu una inversió de 122.000 euros amb una ajuda de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 83.800 euros, s’emmarca en el projecte de millora de la xarxa de proveïment que contempla la substitució dels últims trams de canonada de fibrociment que queden a la localitat.

En concret, s’actuarà a la plaça de l’Església, un tram del carrer Major i uns altres dos de l’avinguda Doctor Garcia Teixidó. L’augment de la pressió de la xarxa de distribució d’aigua potable, provocada per la construcció de la planta potabilitzadora, ha provocat que durant els últims 12 anys moltes de les canonades es trenquessin i van provocar fugues i pèrdues considerables d’aigua que no s’han pogut detectar. Segons consta en el projecte de les pròximes obres s’instal·laran vàlvules als diferents punts de connexió que permetran sectoritzar la xarxa en cas d’avaria, i dos comptadors digitals d’ultrasons amb lectura remota.

Pel que fa als comptadors domiciliaris, l’edil de Finances i Promoció Econòmica, Javier Lupón, va explicar que ja s’han canviat més de la meitat dels 675 comptadors que eren defectuosos i que ni van funcionar mai i els nous ja estan funcionant, encara que no es porta a terme la facturació perquè no hi ha un sistema tarifari aprovat. Va afegir que es revisen totes les lectures per comprovar possibles errors. Va afegir que l’objectiu del consistori és actualitzar el sistema tarifari, ja que ara els veïns només paguen una quota fixa de 73,14 euros anuals, sigui quin sigui el seu consum, i de 107,74 euros per a establiments industrials.

La previsió és que a l’estiu ja es pugui aplicar el nou sistema tarifari i es fixin preus més equitatius entre els diferents tipus de consumidors. L’entrada en servei de les noves tarifes coincidirà amb l’externalització del servei del subministrament d’aigua en baixa de la planta potabilitzadora, així com la reparació d’avaries al sistema.