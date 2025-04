Una altra cara de Mas de Melons

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Lareserva natural de Mas de Melons, conegut sobretot per allotjar aus estepàries, ha inaugurat el seu primer itinerari botànic educatiu amb l’objectiu de donar a conèixer també la flora característica delshàbitatsde secà a les comarques de les Garrigues i el Segrià. Es tracta d’un recorregut de menys de 500 metres, al llarg del qual s’han col·locat senyals informatius sobre una vintena d’espècies autòctones com el romaní, la ginesta o l’abròtan femella, i arbres com l’ametller, el lledoner o la figuera, entre altres. Aquesta iniciativa s’ha portat a terme amb la col·laboració d’alumnes de l’Institut Mollerussa, que han plantat 300 plantes autòctones i han instal·lat les senyalitzacions corresponents.

La ruta forma part del programa europeu LIFE Connect Ricotí, l’objectiu del qual és afavorir la restauració de l’hàbitat natural de l’alosa becuda, catalogada a Catalunya com en perill d’extinció.

Jordi Parpal, responsable de la gestió de Mas de Melons, va explicar que aquesta iniciativa busca valorar i donar a conèixer la flora característica de l’espai. Encara que la reserva atreu principalment visitants interessats en aus estepàries, amb aquesta nova ruta es pretén despertar l’interès per les plantes de l’entorn.

L’itinerari comença al Pou de la Figuera, al costat de la carretera que connecta Castelldans amb Aspa, i transcorre per un camí que portarà fins a un mirador des d’on es podrà apreciar el paisatge natural de secà. Els alumnes van acabar ahir l’itinerari amb la col·locació dels senyals, que ells mateixos han fabricat, i de fitxes informatives per a cada espècie. El projecte contribueix a consolidar el paper de la reserva en la conservació de la naturalesa i el turisme sostenible.

Un nou mirador central amb vistes privilegiades

L’itinerari es completa amb la construcció d’un nou mirador a la zona central de la Reserva, que oferirà una vista privilegiada del paisatge i facilitarà l’observació de la fauna característica de l’espai. El mirador comptarà amb plafons informatius sobre les espècies de mixons presents a l’entorn i un codi QR que redirigirà els visitants al web de la Reserva per ampliar la informació. La infraestructura no només millorarà l’experiència dels visitants, sinó que contribuirà a reforçar la interpretació ambiental de l’espai. Es preveu que els treballs de construcció quedin enllestits aquest mes.