Concurs per explotar Sant Joan de l’Erm i el seu refugi

L’entitat municipal descentralitzada (EMD) Vila i Vall de Castellbò, al municipi de Montferrer i Castellbò, va treure ahir a concurs l’explotació i gestió de l’estació de muntanya i esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm, així com del refugi de la Basseta. L’EMD es va veure forçada el 2020 a assumir la gestió d’aquestes instal·lacions per poder garantir-ne l’obertura després de dos intents fallits de licitació: el primer, perquè cap de les dos empreses que s’hi van presentar no van complir els requisits, i el segon, perquè ningú va optar a adjudicar-se el concurs.

La concessió surt ara a licitació per un període de 7 anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo. Les clàusules preveuen com a preu de sortida un cànon fix de 36.000 euros a l’any, que l’adjudicatari haurà d’abonar de manera trimestral, segons van informar ahir fonts municipals.

Entre les mesures per facilitar l’adjudicació del contracte, que fa quatre anys va quedar doblement desert, destaca l’eliminació del cànon anual variable que havia de pagar l’adjudicatari en funció dels ingressos (en l’últim concurs sol·licitaven el 5,5%). Així mateix, l’empresa guanyadora es farà càrrec del cost del manteniment de l’accés des del nucli de Sant Andreu fins al domini esquiable, però no serà necessari que adquireixin màquines pròpies: ho farà la brigada municipal i l’adjudicatària pagarà les hores de treball corresponents. Segons el plec de clàusules, el refugi compta en aquests moments amb prop de mil reserves fins a acabar l’any. El mes amb més volum és el d’agost, amb un total de 495.

El president de l’EMD, Xavier Mitjana, va afegir que han impulsat una gran inversió en obres de millora per fer més atractiu el contracte. Va destacar el sistema de calefacció i electricitat, els llits del refugi, la renovació de tot el material de lloguer i la renovació de finestres i teulada, que s’executarà enguany. En temporada d’hivern ocupa unes vint persones, entre el refugi, l’estació i l’escola d’esquí.