Els Bombers de la Generalitat van treballar a primera hora de la matinada d’ahir en l’extinció d’un incendi d’una pila de llenya a Ponts. Van ser alertats a les 23.39 hores de dimarts i fins al lloc, en una masia als afores de la localitat, van acudir dos dotacions. Va cremar una pila de llenya situada al cobert exterior de la finca. A 0.50 hores el van donar per extingit. No hi va haver cap afectació personal.