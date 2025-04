Els Camins de Pedra atreuen més turistes

El Sindicat de Tarrés en què hi ha els apartaments turístics amb gran ocupació durant l’any. - SINDICAT DE TARRÉS

La destinació Camins de Pedra que impulsa el Sindicat de Tarrés juntament amb el consistori, i que es caracteritza per transcórrer per un paisatge amb construccions de pedra seca i cabanes de volta, ha atret un 7% més de turistes aquest any respecte al 2024. Així mateix, han augmentat les estades als apartaments turístics del Sindicat entre els mesos de gener i març en un 10,29%. El perfil majoritari dels turistes, principalment aficionats al senderisme i ciclisme, han estat parelles o famílies de tres o quatre persones procedents de Barcelona, Girona, Osca i Saragossa i pernocten una mitjana de dos nits.