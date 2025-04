A la recerca de músics de corda

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Escola de Música de les Garrigues afronta un repte: d’una banda, l’alumnat que toca instruments de corda en nivells avançats marxa del centre per començar la seua etapa universitària. Per una altra, la majoria d’estudiants d’aquesta secció instrumental estan encara en nivells elementals. Això suposa un buit generacional en els nivells intermedis. Aquesta situació dificulta organitzar una orquestra pròpia, ja que els instruments de corda constitueixen un fonament imprescindible per a qualsevol formació orquestral.

Davant d’aquesta situació, el consistori de les Borges Blanques i l’Escola de Música de les Garrigues dedicaran la nova edició del Musica’t 2025 a fomentar la formació musical entre els joves en instruments de corda. S’hi posarà especial èmfasi, amb l’objectiu de promoure l’estudi del violí, la viola i el violoncel entre l’alumnat que ha de començar classes d’un nou instrument.

Aquesta aposta busca equilibrar les diferents seccions instrumentals de l’escola, garantir la continuïtat d’aquestes especialitats fonamentals en la formació musical clàssica i possibilitar la recuperació d’una orquestra a l’escola que enriqueixi l’experiència formativa de tot l’alumnat del centre.

El Musica’t 2025 s’inaugurarà el proper dia 5 d’abril amb la representació de l’espectacle La volta al món en 80 minuts, a càrrec de l’Orquestra Filharmònica del Conservatori de Lleida, sota la batuta del director Agustí López i amb la dramatúrgia i escenografia de Toni Vílchez.

Per al regidor de Cultura del consistori de les Borges Blanques, Enric Cañero, el Musica’t és un projecte estratègic per al consistori, que connecta formació musical i creació artística i promoció cultural en un mateix espai. Per la seua part, la directora de l’Escola de Música de les Garrigues, Núria Bresolí, va apuntar que “és una oportunitat única per atansar la música simfònica a tots els públics i especialment als alumnes del centre”.

El projecte comptarà amb tres activitats al llarg de l’any: aquesta proposta simfònica a l’abril i unes altres dos que combinaran tallers formatius i concerts oberts al públic. Fruit de la col·laboració iniciada en la passada edició del Musica’t entre l’Àrea de Cultura de l’ajuntament de les Borges Blanques i l’Escola de Música, a començaments del curs escolar va nàixer el projecte Comunitari, que consisteix en la creació d’un conjunt instrumental de vent i percussió amb alumnes de tercer de primària dels col·legis de la capital de les Garrigues.

Els joves aprenen a tocar la flauta travessera, clarinet, saxòfon, violí i violoncel. Ho fan guiats per professors de l’escola de música i dels col·legis. Aquest projecte té com a finalitat facilitar l’accés a la pràctica musical i noves dinàmiques de treball.