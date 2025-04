Ven estalvi d’energia en una subhasta pionera

L’ajuntament de Sudanell s’ha convertit aquesta setmana en un dels primers d’Espanya a vendre en subhasta l’estalvi energètic que va aconseguir al millorar l’aïllament tèrmic de la seua sala polivalent i substituir l’enllumenat per un altre amb lluminàries led de baix consum.

La reducció del consum d’electricitat, gas i hidrocarburs s’ha convertit en la moneda d’un mercat que ha posat en marxa la UE per incentivar l’eficiència energètica.

El consistori va rebre cinc ofertes durant la subhasta i va culminar dilluns passat el procés d’adjudicació. El comprador és un distribuïdor d’hidrocarburs el nom del qual no va revelar l’ajuntament, a l’espera de comunicar-li el resultat de forma oficial. Es va adjudicar els dos lots per 51.600 euros.

Comercialitzadores d’energia compren l’estalvi energètic d’empreses, particulars i, a partir d’ara, ens locals. El registren a través de certificats d’estalvi (CAU) amb l’objectiu de reduir així l’aportació al Fons d’Eficiència Energètica que l’Estat exigeix a totes les empreses del sector. El Govern espanyol estableix per a cada una un objectiu d’estalvi i els exigeix pagar 182 euros per megawatt/hora (MWh). Les comercialitzadores poden pagar aquesta suma o comprar els MWh estalviats per altres a un preu inferior, com ha passat en el cas de Sudanell. Altres municipis lleidatans es plantegen portar a terme subhastes similars.