Enderrocaran el dipòsit de la plaça Capdevila

L’ajuntament de Guissona ha decidit finalment enderrocar el dipòsit de la plaça Capdevila. El 2022, la reforma d’aquest espai públic va ser una de les propostes més votades en els pressupostos participatius. Quan es va aprovar de forma inicial el projecte, un veí hi va presentar al·legacions sol·licitant enderrocar el dipòsit, construït a la dècada dels 60 al mig de la plaça, una actuació que el consistori no havia plantejat inicialment. Per aquesta raó, el març del 2024 el consistori va decidir impulsar una consulta popular per conèixer l’opinió dels veïns.

En la consulta van participar 250 persones de tot el municipi i un 54,4% van votar l’opció de mantenir-lo, davant del 45,6% que eren partidaris d’enderrocar-lo. Després d’aquest resultat, es va decidir conservar-lo com a element identitari de la plaça.

Posteriorment, 20 veïns de la plaça Capdevila van presentar instàncies al consistori per sol·licitar la demolició del dipòsit, amb un mateix text que havien consensuat. Segons l’alcalde, Jaume Ars, aquestes al·legacions van fer replantejar la situació equip de govern, que va encarregar un estudi a l’enginyer i als arqueòlegs municipals.

Tant un informe com l’altre van determinar que el dipòsit no té cap funcionalitat i per conservar-lo s’hauria de restaurar, ja que l’estructura interior està molt deteriorada. A nivell cultural, es va descartar que tingués cap valor patrimonial. El mes d’octubre passat van prendre la decisió definitiva d’enderrocar-lo.

La demolició del dipòsit tindrà un cost total de 18.935 euros, una partida que ja es va incloure en els pressupostos del 2025, que es van aprovar el mes de desembre passat. La reforma de la plaça comptarà amb un pressupost de 71.417 euros. S’adequarà perquè tingui un mateix nivell, es millorarà la zona enjardinada, que sense el dipòsit serà més àmplia, i es construirà un parc infantil. També s’instal·larà una pilona perquè la zona d’aparcament sigui exclusiva per a veïns de la zona. Ars va afegir que també es millorarà el sistema de càmeres de videovigilància per evitar problemes de seguretat.

Des de l’ajuntament no descarten tornar a impulsar pressupostos participatius en un futur. Malgrat tot, Ars va explicar que volen culminar aquest projecte pendent i treballar per ser “més àgils” en pròximes edicions.