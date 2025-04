L’Urgell impulsarà la rehabilitació de cases per frenar la despoblació

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

El consell de l’Urgell impulsa un pla de rehabilitació d’habitatges i regeneració urbana, amb el qual pretén combatre la despoblació que pateixen molts pobles de la comarca. La primera fase se centra en l’habitatge i “posa a disposició de la ciutadania cinc eines per facilitar l’accés a un habitatge digne”, segons va destacar el president de l’ens comarcal, José Luis Marín. Va indicar que el programa busca també fomentar la sostenibilitat.

L’ens comarcal ha portat a terme un cens d’habitatges buits que n’ha detectat més de 1.500 sense comptar els de Tàrrega. Això suposa un 25% del parc de cases i pisos de la comarca segons el conseller comarcal d’Habitatge, Oriol Puebla. Va destacar que “no és tan important construir com rehabilitar els habitatges disponibles”.

Una altra eina és una pàgina web que permet calcular el cost per rehabilitar energèticament qualsevol habitatge de la comarca, així com les subvencions disponibles per fer-ho. També s’ha creat un banc de recursos de productes relacionats amb el món de la construcció per poder intercanviar-los per productes i serveis.

Finalment, s’ha fet un catàleg del patrimoni municipal d’edificis susceptibles de convertir-se en habitatges i s’ha redactat el projecte de cinc d’aquests immobles.

El programa costa 170.000 euros i està finançat pel ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (90 per cent) i la diputació de Lleida (10 per cent).