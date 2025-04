Demanen millorar l’enllaç amb l’Avant a Barcelona

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Els usuaris de la línia que connecta la Pobla de Segur amb Lleida reclamen millores en la connexió amb els trens Avant cap a Barcelona. Des del 2020, quan Renfe va modificar els horaris de l’Avant a causa de la pandèmia, els temps d’enllaç s’han allargat considerablement, afectant molts passatgers que optaven per aquest servei combinat. El 2018, FGC va ajustar els horaris de la línia Lleida-la Pobla per facilitar la connexió. Tanmateix, després dels canvis introduïts per Renfe, el temps d’espera a Lleida va passar a superar els 30 minuts, la qual cosa va portar molts usuaris a abandonar el tren i optar per fer servir els seus cotxes.

Recentment, la sortida de l’Avant més primerenc s’ha retardat 10 minuts, partint ara a les 8.10 hores. Això complica encara més la connexió, ja que el tren procedent de la Pobla arriba a Lleida a les 7.24, deixant un marge d’espera de 45 minuts. Kevin Bruque, portaveu de la plataforma d’usuaris de l’Avant Lleida, assegura que la situació afecta molts viatgers. “Hem intentat contactar amb Renfe en diverses ocasions per buscar una solució, però no hem passat del servei d’atenció al client”, explica Bruque. A més, han iniciat converses amb FGC a través de la Generalitat. Entre les propostes, destaca la possibilitat que FGC implementi un tren exprés des de Balaguer cap a Lleida en les primeres hores del dia. Això permetria enllaçar amb el primer Avant de les 7.05 hores. Una altra alternativa seria que Renfe revisi i millori les freqüències i capacitats del servei Avant. “És important trobar una solució que no perjudiqui els altres”, conclou Bruque.