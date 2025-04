Gerb millora la seguretat de la carretera amb passos elevats i semàfors

L’ajuntament d’Os de Balaguer incrementarà la seguretat de les carreteres LV-9046 i LV-9047 al seu pas per la localitat amb la instal·lació de semàfors i la construcció de passos elevats. El projecte preveu una inversió de 150.000 euros i compta amb una subvenció del Servei Català de Trànsit. Contempla també la instal·lació de senyals lluminosos a les dos entrades de la localitat, semàfors als passos de vianants i la construcció de passos elevats també a l’entrada i sortida del poble, perquè els conductors redueixin la velocitat. Pel seu costat, l’alcaldessa d’Os de Balaguer, Estefania Rufach, va apuntar que el projecte ja compta amb el vistiplau de la Diputació, titular de les dos carreteres, per poder iniciar la millora.

Per una altra banda, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), ha iniciat els tràmits per expropiar les finques afectades per a la supressió del pas a nivell número 22 de la línia de tren de la Pobla de Segur. En aquest cas, el projecte contempla la construcció de dos passos elevats sobre les vies i un altre sobre la carretera. El pressupost d’aquesta actuació ascendeix a 1,5 milions d’euros, i fonts de FGC van avançar que està prevista la licitació del projecte a partir d’aquest trimestre del 2025.