L’Alt Urgell aposta per agrupar les secretaries dels jutjats de pau

Els alcaldes de l’Alt Urgell veuen amb bons ulls la proposta que ahir els va fer el departament de Justícia de concentrar les secretaries dels jutjats de pau de la comarca per donar un servei més eficient al ciutadà, com preveu la nova llei d’Eficiència Judicial. La mesura la va explicar la directora dels serveis territorials del departament a Lleida, Anna Miranda, en el marc de la celebració del consell d’alcaldes de l’Alt Urgell.

Per la seua part, la delegada del Govern en l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, va defensar l’agrupació “amb una mirada fonamentalment comarcal perquè permet que amb una única secretaria es pugui donar servei a tots els jutjats de pau amb independència de les mesures del municipi i que el servei sigui més professional”, va considerar. Romero va explicar que a Catalunya és una mesura ja plenament implantada però que “queda molt treball per fer” a l’Alt Pirineu i Aran.

La nova Llei Orgànica promou que les secretaries de diferents jutjats de pau siguin sota un mateix paraigua territorial i s’agrupin per generar un únic servei comú que doni suport a tots els jutjats de pau de la mateixa zona, generant així un servei més professional i evitant que alguns municipis pateixin per la falta d’efectius als seus jutjats de pau.

La presidenta del consell comarcal, Josefina Lladós, va valorar de manera positiva la proposta d’agrupació per “fer un pas endavant en la professionalització” de la tasca del jutjat de pau i “evitar al màxim haver d’arribar a situacions judicialitzades si abans hi ha la possibilitat de fer una mediació”, va afegir.

Romero va apuntar que ja hi ha comarques que han sol·licitat aquesta agrupació, com és el cas del Pallars Sobirà, una petició que ja ha aprovat el Consell General del Poder Judicial. A l’Alta Ribagorça, va afegir, el consell comarcal ha aprovat també fer el pas i han enviat la documentació al departament de Justícia per tirar-ho endavant.

Els alcaldes van conèixer també les línies de crèdit que ofereix l’Institut Català de Finances.