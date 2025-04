El circ i la màgia prenen Bellcaire amb el Festaire

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Bellcaire d’Urgell va donar ahir el tret de sortida a la segona edició del Festaire, un esdeveniment que transforma el municipi en un gran escenari a l’aire lliure dedicat a l’art circense. La programació, que s’estendrà fins avui diumenge, combina tallers i espectacles de primer nivell, oferint una experiència cultural inclusiva i amb la majoria d’espectacles gratuïts per a tota la família. El festival va arrancar amb tallers de circ a la plaça del Mercat, on els assistents van poder experimentar amb eines clàssiques com malabars i equilibris. Més tard, a la pista descoberta, Penélope & Aquiles van presentar El Senyor de les Baldufes, un espectacle que combina misteri i habilitat tècnica a voltant d’un univers ple de baldufes i virolles. La jornada va culminar amb The Incredible Box, de la Cía La Tal, una obra que ha estat un èxit des de la seua estrena fa 150 anys. Durant tot el dia, La Cirquestra Improvisto’s Krusty Show va recórrer els carrers amb la seua actuació itinerant, animant els canvis d’escenari amb música en directe i nombres de xanques, convertint-se en els flautistes d’Hamelin del festival.

El programa continuarà avui amb tallers matutins de xanques i equilibris a càrrec d’Improvisto’s Krusty Show a la plaça del Mercat. Al migdia, el clown Ton Muntané oferirà el seu espectacle SoliLoqui al carrer Major, recreant escenaris extraordinaris amb humor i mim. A la tarda, tres espectacles tancaran aquesta edició: a les 17.00 a la plaça 1 d’Octubre es presentarà Here we go!, seguit per Ricky, el profesor de tenis a les 18 h, i finalment Absurd, de Circ Vermut, a les 19.00.

En total, set companyies catalanes participen en aquest esdeveniment, que té com a objectiu consolidar-se com una cita imprescindible per als amants del circ.