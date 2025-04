Recreació històrica a Vilanova de la Barca, conferències i ofrenes florals recorden la Guerra Civil a Lleida

Una recreació històrica a Vilanova de la Barca, ofrenes florals en aquesta localitat i a Agramunt i un cicle de conferències a la ciutat de Lleida van recordar ahir els estralls de la Guerra Civil a les comarques lleidatanes.

Més d’un miler de persones, algunes de les quals descendents dels soldats que van morir en la contesa bèl·lica, es van concentrar a Vilanova de la Barca per veure la setena edició de la recreació històrica de la batalla que va tenir lloc en aquesta localitat durant el Front del Segre de la Guerra Civil. Van participar-hi disset grups i 103 recreacionistes de diverses zones de l’Estat. “Ha estat un èxit rotund”, va explicar Jordi Verdú, un dels organitzadors.

El programa va incloure la reinauguració del museu local, dedicat a la seua història i amb un espai dedicat a la contesa, pel qual van passar 361 visitants durant el matí.

El programa va incloure una ofrena floral conjunta als requetès catalans i als presos republicans al monument que els segons van ser obligats a construir per homenatjar els primers. “Expliquem els grisos de la guerra, no tot va ser blanc o negre”, va anotar Verdú.

La recreació va ser retransmesa per YouTube amb un dispositiu que va incloure quatre drons, una càmera fixa i altres a les solapes de diversos recreacionistes.

Per la seua part, Agramunt va commemorar el 87 aniversari del primer bombardeig de la Guerra Civil que va patir la localitat. Ho va fer amb una ofrena floral al monument en record a les víctimes, dissenyat per l’artista Serafina Balasch i instal·lat al costat de la portalada septentrional de l’església de Santa Maria. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va dedicar l’ofrena floral “a totes les víctimes i els seus familiars” i va destacar la importància d’aquest acte per “evitar que aquells fets tornin a succeir”. A les 9.30 hores estava previst que sonés la sirena del campanar que avisava la població dels bombardejos, però es va retardar fins a les 11.00 per una fallada tècnica. Precisament, a aquella hora es va oferir una visita guiada al refugi antiaeri de l’església i al Pou del Gel. Agramunt va ser bombardejat una vintena d’ocasions, entre el 5 d’abril del 1938 i el 13 de gener del 1939, si bé la majoria dels atacs es van concentrar per Nadal. Així mateix, la sala Jaume Magre de Lleida va acollir la primera de les dos jornades del cicle de conferències i debats Les Brigades Internacionals a les Terres de Lleida. Defensant les Llibertats. Acabaran avui i inclouran una ofrena floral a la Saira en honor als brigadistes.