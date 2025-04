Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Departament d’Interior ha anunciat aquest dilluns que retirarà el decret sobre la inundabilitat dels càmpings i que es crearà un grup de treball amb el sector amb l’objectiu d’aconseguir un “ampli consens institucional i sectorial”. Aquest migdia, el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, ha agraït la “voluntat de diàleg” de la consellera després de reunir-se amb ella. “Al final aquest decret llei tenia moltes mancances i tenia moltes incongruències”, ha assenyalat Gotanegra en declaracions a l’ACN. El president de l’entitat ha comentat que el grup de treball començarà a caminar després de Setmana Santa i ha defensat que el càmping és un “sector segur que fa molts anys que treballa per gestionar els riscos”.

Després de participar en la reunió entre diferents representants dels càmpings catalans amb la consellera Parlón a la seu del Departament d’Interior, Gotanegra ha expressat la seva satisfacció per la retirada del decret. El president de l’entitat ha comentat que porten “molts dies de diàleg” amb la Generalitat i ha agraït la col·laboració de les diferents forces polítiques.

En aquest sentit, aquest diumenge ERC va afirmar que tenia el compromís del Govern per retirar l’actual decret sobre indundabilitat dels càmpings que es va aprovar al març i que s’havia de convalidar al Parlament.

A més, ha criticat que el decret que ara decaurà no comptés amb el consens del sector ni tampoc l’havien traslladat a les altres forces polítiques. A partir d’ara, ha dit Gotanegra, s’obre una etapa de diàleg perquè els equips jurídics dels càmpings i de la Generalitat treballin el nou text conjuntament.

Per la seva banda, el Departament d’Interior ha confirmat que la reunió per oficialitzar la retirada del decret ha estat “molt positiva” i “constructiva”. La consellera d’Interior, Núria Parlón, ha anunciat que la comissió de treball serà coordinada pel secretari general de la conselleria d’Interior i Seguretat Pública i estarà formada per representants dels diferents organismes implicats: el Departament d’Interior i Seguretat Pública, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, el Departament d’Empresa i Treball, la Federació Catalana de Càmpings, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, entre altres membres i organitzacions.

Segons Interior, el grup de treball buscarà consensuar “al màxim” el contingut del nou decret per “garantir l’equilibri entre la seguretat de les persones, la sostenibilitat i l’activitat econòmica”. Gotanegra ha apostat per posar sobre la taula nous elements per millorar la seguretat dels càmpings, com la IA, radars o sistemes d’alertes primerenques, entre d’altres.

El decret llei preveia avaluar el grau d'inundabilitat dels càmpings i poder actuar en cas que existeixi el risc de tancar parcialment o totalment alguna instal·lació va aixecar el rebuig del sector des d'un principi. A través d'aquest decret també es creava un fons de recuperació per garantir l'activitat econòmica del sector en cas que calgués tancar algun negoci.