Fre al decret llei de càmpings

Representants dels càmpings de Lleida i la resta de Catalunya estan convocats demà dilluns a una reunió amb membres del departament d’Interior per provar d’acordar una nova normativa sobre la seguretat d’aquests establiments davant d’inundacions que substitueixi el polèmic decret llei aprovat el mes de març passat. Així ho van confirmar ahir fonts del sector, contrari a aquesta polèmica norma. La Generalitat s’ha obert a negociar-la després de constatar que és probable que el Parlament rebutgi convalidar-la en el ple previst per a dimecres vinent.

El rebuig del decret llei s’ha fet especialment patent al Pallars Sobirà, on empreses turístiques, el consell comarcal i ajuntaments consideren que suposaria una “estocada mortal” a l’economia de la comarca, en paraules del president del consell, Carles Isus. Aquesta norma preveu impulsar inspeccions a partir d’aquest mateix any als diferents càmpings de Catalunya per determinar si presenten risc en cas d’inundació, i tancar totalment o parcialment aquells on no es puguin aplicar mesurades per pal·liar-lo. El sector considera precipitat aquest procediment de la Generalitat, després de dos dècades en què ha intentat sense èxit regularitzar les seues instal·lacions. Així mateix, reclama mesures que contribueixin a reduir el risc per inundacions, com sensors als rius per detectar avingudes, pronòstics meteorològics més precisos i mapes de zones inundables actualitzats i més detallats que els actuals.

El sector turístic ha buscat en les últimes setmanes suports entre les diferents forces polítiques al Parlament per evitar la convalidació del decret llei de càmpings i el que duplica l’import de la taxa turística (aquest últim s’haurà de sotmetre a convalidació en una altra sessió parlamentària). Per la seua banda, ERC va anunciar a començaments d’aquesta setmana que no donaria suport a la ratificació del primer, al·legant que el Govern no havia dialogat amb el sector. Els republicans es van mostrar a favor d’impulsar mesures de prevenció davant d’inundacions als càmpings però van insistir que han de ser “consensuades” amb els afectats i el territori.

El decret llei va deixar obsolet, d’un dia per l’altre, el procediment de regularització dels càmpings que havia establert la Generalitat a través de plans especials urbanístics. Només unes quantes àrees d’acampada de Lleida han completat el procés per aprovar aquests plans, mentre que quaranta eren en diferents estadis de la seua tramitació davant de la Generalitat.

Val a dir que la destrucció i les morts ocasionades per la dana a València han revifat la preocupació pels efectes nocius que poden tenir les avingudes dels rius durant episodis de tempestes.