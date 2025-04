Cinc detinguts a Anglesola per conrear marihuana

Publicat per Laia Pedrós REDACCIÓN Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional va portar a terme ahir al matí una batuda antidroga a Anglesola per desmantellar diverses plantacions de marihuana ocultes en domicilis, segons ha pogut saber aquest diari. L’operatiu es va saldar amb la detenció de cinc persones, de les quals la majoria són membres d’una mateixa família, i van decomissar més de 300 plantes de marihuana i 18 quilos de cabdells.

La causa està oberta pels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La investigació es va iniciar fa uns mesos després que la Policia Nacional sospités que en diversos immobles d’aquesta localitat de l’Urgell es podia estar conreant marihuana. Van portar a terme diverses vigilàncies que van corroborar les informacions.

Finalment ahir, amb les respectives ordres judicials, es va desenvolupar l’operatiu, que es va iniciar a primera hora del matí i hi van participar unitats d’ordre públic i investigadors. Es van practicar diversos escorcolls, alguns al carrer Indústria. Pel que sembla, hi havia immobles amb la llum punxada. Els agents van trobar plantacions interiors preparades amb focus, ventiladors, aparells d’aire i material per al cultiu. Així mateix, van detenir cinc persones, totes elles de nacionalitat espanyola i alguns membres d’una mateixa família. Es preveu que els arrestats passin entre avui i demà a disposició judicial davant del jutjat de Cervera que instrueix la causa.

Els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional porten a terme periòdicament operatius contra el cultiu i el tràfic de marihuana. L’anterior al d’ahir va tenir lloc a finals de març, va ser a càrrec dels Mossos d’Esquadra i es va saldar amb deu detinguts, quatre dels quals a Cervera, com va avançar SEGRE. Van decomissar 844 plantes i 70 quilos de cabdells.