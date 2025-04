Queixes pels cotxes abandonats al carrer

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

La presència de vehicles abandonats a la via pública ha estat objecte de queixes en les últimes setmanes davant de l’ajuntament. Fonts de la policia local van confirmar ahir que van rebre una queixa de l’associació de veïns de Santa Magdalena després de comptabilitzar algun d’aquests vehicles al barri.

La zona està situada als voltants de la urbanització de l’Horta del Valira, sector de la Seu que utilitzen els propietaris de vehicles que decideixen desfer-se de cotxes i motocicletes per abandonar-los. Aquestes accions d’incivisme generen malestar entre els veïns, ja que ocupen places d’estacionament i contribueixen en la degradació de l’entorn.

Des de la guàrdia urbana van indicar que actualment gestionen 25 procediments de vehicles abandonats, entre turismes i motocicletes, repartits per tot el municipi. Van defensar que el procediment “és llarg” i que “pot arribar a durar entre tres i sis mesos”. Així mateix, des que detecten el vehicle, ja sigui perquè ho comuniquen els veïns o perquè ho observen els agents, comença “un procés burocràtic llarg”, que passa, van afegir, per intentar localitzar el propietari, amb diversos intents de notificació, la publicació als butlletins oficials, la retirada del vehicle de la via pública i l’ingrés al dipòsit de vehicles i, finalment, si el propietari encara no apareix, s’envia en un punt de desballestament.

També van indicar que al barri de Santa Magdalena “només hem localitzat dos vehicles” i que “un ja el van moure de lloc els seus propietaris i l’altre té el procediment obert” per poder ser retirat.