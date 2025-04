França extradeix el gihadista acusat d’assassinar pagesos

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Tribunal d’Apel·lació de Montpeller va acordar ahir l’extradició d’Allal El Mourabit Ahmmar, el presumpte assassí d’un agricultor de Vilanova de la Barca i de dos pagesos més a Navarra, segons va informar Midi Libre. Val a recordar que la setmana passada es va celebrar una vista en la qual l’investigat –condemnat per gihadisme– va comparèixer davant del tribunal, i va dir que “em nego rotundament a entregar-me a Espanya, perquè allà no hi ha justícia” i “no sé què tinc a veure jo amb aquests fets”, com va avançar SEGRE dissabte. D’aquesta forma, ara s’activaran els mecanismes per al seu trasllat a Espanya i presumiblement l’investigat haurà de declarar inicialment davant del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Tudela, a Navarra, on es van cometre els dos primers crims, que va ser el que va dictar l’Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE). Aquest jutjat haurà de decidir sobre la seua situació processal, decretant presumiblement l’ingrés preventiu a la presó. Posteriorment, serà traslladat a Lleida perquè presti declaració davant del jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida, que porta la investigació de l’assassinat de Ramon Rossell, l’agricultor de 84 anys assassinat a Vilanova de la Barca el 5 de gener del 2024.

D’altra banda, pel que fa a la investigació, la policia francesa va trobar a l’àrea de descans de Montblanc, a l’autopista A-9, a prop de Besiers, el cotxe de Ramon Rossell, un Opel Astra amb el qual el suposat assassí va fugir després del crim a Ponent, segons el rotatiu. L’assassí va fugir a França després de passar per Andorra, que va creuar en uns 56 minuts. Val a recordar que El Mourabit va ser arrestat el passat 25 de març a Besiers, per la qual cosa hauria passat allà més d’un any amagat. A més, es dona el cas que a la segona víctima de Navarra també li van robar el cotxe, un Opel Astra. Deu dies després, el 31 de desembre del 2023, la Guàrdia Urbana de Lleida va localitzar el cotxe a la partida de Grenyana, com va avançar SEGRE. De fet, aquesta troballa va ser clau per poder vincular els casos de Navarra amb el de Lleida, al trobar-hi l’ADN de l’ara detingut.