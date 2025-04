El Govern pacta la regulació del lloguer de temporada

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Govern va tancar ahir a la tarda un acord amb ERC, comuns i la CUP per regular el lloguer d’habitatges de temporada. Aquest pacte preveu incorporar a la llei del dret a l’habitatge la figura d’un inspector, que tindrà competències per “verificar el compliment dels contractes, detectar fraus i proposar sancions”. L’acord també estableix una pròrroga de les vivendes socials situades en zones tensionades, tal com demanaven els comuns i la CUP.

El pacte va arribar a menys de 24 hores que es voti avui al Parlament el decret de mesures urgents en habitatge. Les mesures acordades s’incorporaran via esmenes quan el decret es tramiti com a projecte de llei. Es modificarà la llei d’habitatge per deixar clar que el lloguer de temporada no tindrà la mateixa consideració que els habitatges permanents. I estableix que els de temporada són aquells destinats a “usos recreatius, turisme o per temporada de vacances, sigui d’estiu o qualsevol altra”.

Segons l’acord, la finalitat de l’habitatge s’haurà de fer constar en el contracte, així com el lloc de residència permanent de la part arrendatària. Un altre dels acords és incorporar la definició de “contracte de frau” a la llei d’habitatge. També s’estableix que en el lloguer d’habitacions, la suma de les rendes de diversos contractes d’un pis en zona de mercat tensionat no pugui sobrepassar la renda màxima que s’apliqui a l’habitatge.

Pel que fa a la pròrroga per als habitatges de protecció oficial, s’estableix un nou calendari. Per als que estan situats en zones tensionades, la protecció oficial serà de 30 anys en el cas de promocions a sòl de reserva urbanística de destinació a habitatge protegit; 10 anys per a promocions en sòls sense reserva urbanística i 20 anys per a la resta de supòsits.

Negociacions per la retirada del polèmic decret de càmpings

El Govern ha deixat en dic sec el decret sobre càmpings en zona inundable i va avançar que en negociarà un altre amb el sector. En aquest sentit, ERC va assegurar que va forçar el Govern a retirar-lo, i que el nou recollirà una de les seues propostes per donar suport econòmic al sector: la creació d’un fons d’ajuda de tres milions el 2026 i uns altres tres milions el 2027, segons va explicar el diputat Pepe Vidal. Per la seua part, la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, va recordar que el Govern “ha hagut de retirar” el decret llei que tractava sobre la inundabilitat als càmpings.