Sant Josep de rècord amb 9 milions en vendes de cotxes

La pluja, finalment, no va poder amb el Saló de l’Automòbil de la Fira de Sant Josep de Mollerussa. I és que el certamen va aconseguir vendre fins a 252 cotxes amb un volum de negoci rècord: 8,9 milions d’euros. La xifra multiplica la de l’edició passada, amb 176 vehicles per un import de 6 milions d’euros. També supera amb escreix la mitjana dels últims 20 anys, que és d’uns 226 cotxes i 5,6 milions d’euros per edició. L’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, va remarcar que les dades consoliden el saló com el segon més important de Catalunya i va destacar l’“esforç” que va portar a terme l’organització per pal·liar els efectes del xàfec que va afectar la zona d’exposició, ja abans de la celebració.

El preu mitjà aquest any s’ha situat en els 35.299 euros, un 2,8% superior al de l’any passat, mentre que el 80% dels models més venuts tenien un preu superior als 24.000 euros, destacant també que el 13% (32 cotxes) superaven els 50.000 euros. El més car que es va vendre al saló va ser un Mercedes G500, per 184.000 euros, i el més barat, un Citroën C3 per 14.900. Respecte a la procedència dels compradors, el 90% eren de la demarcació de Lleida (9% de Mollerussa, 19% de la comarca del Pla d’Urgell; el 21% de Lleida ciutat i el 44% de la resta de la demarcació).

La Fira va donar a conèixer ahir aquestes dades en el sorteig a la notaria del premi de 6.000 euros entre els compradors d’un cotxe a la fira. El guanyador d’aquest any ha estat David Argilés, veí de Linyola, per la compra d’un MG ZS HEV en la firma Legend Motor de Lleida.

D’altra banda, Solsona va anunciar que està prevista una pròxima reunió amb l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció, que presideix Mario Pinilla, per “fixar les condicions” de cara a la pròxima edició del Saló de l’any vinent. Solsona va assenyalar que “tenim l’exigència de buscar maneres perquè el Saló llueixi durant la fira i que tot el que puguem preveure i controlar no falli”. Aquest any la pluja va minvar les condicions de la zona d’exposició.Quant al calendari de la Fira de Mollerussa, continuarà el cap de setmana del 25 al 27 d’abril amb Autotrac, dedicada al sector d’ocasió de maquinària agrícola i industrial, automòbils i furgonetes.