Activitats solidàries durant la Marató de les Entitats aquest cap de setmana

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les Borges Blanques acollirà aquest cap de setmana la Marató de les Entitats, un esdeveniment solidari que té per objectiu recaptar fons per a les localitats de Castellar i l’Oliveral, de València, afectades per la dana. Aquesta iniciativa ha mobilitzat diverses associacions de la localitat de les Garrigues, que han organitzat un ampli ventall d’activitats lúdiques, esportives i culturals per a tots els públics. Els actes s’iniciaran demà. L’Esplai Apassomi donarà el tret de sortida amb una acampada popular a la plaça U d’Octubre. Hi haurà una degustació guiada d’olis a l’Oleoteca i la projecció de pel·lícula Canvi de Javier Horrillo.

Dissabte s’inaugurarà la bústia solidària a la plaça de la Independència, hi haurà una xarrada sobre protecció civil, activitats infantils a la biblioteca i el Pavelló de l’Oli acollirà l’Esport Inclusiu, tornejos de tenis taula, i un esmorzar solidari amb bingo musical.

Una calçotada i una exhibició de freestyle de futbol completaran el dissabte.

Diumenge se celebrarà la marxa ciclista Terrall Garrigues 2.0 amb diferents recorreguts adaptats a totes les edats, una visita guiada al campanar de l’església i l’equip de futbol farà un entrenament popular al Terrall.